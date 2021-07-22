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    Yaakov Brihon - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Yaakov Brihon
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ашдод 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -46' Ашдод (Ашдод) 0:1 Карабах (Агдам)
    22.07.2021 1' -63' Карабах (Агдам) 0:0 Ашдод (Ашдод)
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