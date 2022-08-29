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    Сантос - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Адербар
    Фамилия Сантос
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 марта 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    16.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    09.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    29.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    07.08.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    31.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    10.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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