Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Арсен Буранчиев - статистика

Атырау
12 сентября 2001 (25), Бишкек
#20 | Полузащитник
182 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атырау
4
0
0
0
0
Иртыш
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайсар
1 : 0
12.09.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
01.08.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 0
26.07.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Каспий
2 : 2
22.05.2026
Иртыш
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Иртыш
0 : 1
02.05.2026
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Иртыш
1 : 2
18.04.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 1
12.04.2026
Иртыш
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
2 : 2
20.03.2026
Иртыш
90' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
2
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+