Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Родригао - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Родриго
    Фамилия Прадо
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Бразилиа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    17.02.2023 46' - 90' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2022 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    25.06.2022 1' -46' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11