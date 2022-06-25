Родригао - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Прадо
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Прадо
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|25.06.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)