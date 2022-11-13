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    Рафаэль Онидика - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Рафаэль
    Фамилия Онидика
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 2001 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 20 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 46' -90' Остенде (Остенде) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    19.02.2023 1' -66' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    75'
    29.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    22.01.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    19.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    26.12.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    85'
    13.11.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    90'
    06.11.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    36'
    29.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 4:2 Остенде (Остенде)
    22.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 1' -74' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    16.10.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    90'
    08.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    18.09.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    77'
    10.09.2022 67' -90' Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    02.09.2022 29' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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