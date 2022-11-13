Рафаэль Онидика - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Онидика
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Онидика
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|20
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|46' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|1' -66'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|75'
|29.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|22.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|85'
|13.11.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|90'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|36'
|29.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|22.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|1' -74'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|16.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|08.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|77'
|10.09.2022
|67' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|02.09.2022
|29' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)