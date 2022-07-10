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    Arquimides Ordonez - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Arquimides Ordonez
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цинциннати 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Цинциннати (Цинциннати)
    15.10.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    09.10.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:5 Цинциннати (Цинциннати)
    21.08.2022 90' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    14.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    07.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    24.07.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    18.07.2022 55' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    14.07.2022 90' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    10.07.2022 86' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    29.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:3 Цинциннати (Цинциннати)
    22.05.2022 84' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    15.05.2022 66' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    08.05.2022 75' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 0:1 Цинциннати (Цинциннати)
    30.04.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    25.04.2022 90' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.03.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    13.03.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
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