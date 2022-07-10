|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:5
|Цинциннати (Цинциннати)
|21.08.2022
|90' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|18.07.2022
|55' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|14.07.2022
|90' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|10.07.2022
|86' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:3
|Цинциннати (Цинциннати)
|22.05.2022
|84' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|15.05.2022
|66' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|08.05.2022
|75' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|0:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|25.04.2022
|90' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.03.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)