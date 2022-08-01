Даниил Кузнецов - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:2
|Рубин (Казань)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уфа (Уфа)