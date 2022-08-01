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    Даниил Кузнецов - статистика

    #85 | Нападающий
    Имя Даниил
    Фамилия Кузнецов
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 46' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Рубин (Казань)
    15.08.2022 Был в запасе Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
    08.08.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:2 Рубин (Казань)
    01.08.2022 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Уфа (Уфа)
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