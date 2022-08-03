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    Thiaguinho - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Thiaguinho
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гзира Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 46' -90' Гзира Юнайтед (Гзира) 0:4 Вольфсберг (Вольфсберг)
    03.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:0 Гзира Юнайтед (Гзира)
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