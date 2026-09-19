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Финляндия. Вейккауслига
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КуПС
Taneli Hämäläinen
Статистика
Taneli Hämäläinen - статистика
КуПС
#33 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ВПС
0 : 2
19.09.2026
КуПС
70' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
КуПС
0 : 0
13.09.2026
ХИК
Был в запасе
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Гнистан
1 : 1
08.09.2026
КуПС
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 0
31.08.2026
КуПС
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Финляндия. Вейккауслига 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Финляндия. Вейккауслига 2025
Лига конференций 2024/2025
Финляндия. Вейккауслига 2024
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
КуПС
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
0 : 2
28.07.2026
Сабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС
68' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Был в запасе
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