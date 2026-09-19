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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Dániel Kovács
Статистика
Dániel Kovács - статистика
Неа Саламис Фамагуста
#63 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Греция. Суперлига 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 26 тур
ПАС Ламия
1 : 0
09.03.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Волос
1 : 1
01.03.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 2
22.02.2025
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
2 : 1
16.02.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
Волос
0 : 1
08.02.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
01.02.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Волос
0 : 1
24.01.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Афины Каллитея
2 : 0
18.01.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАОК
1 : 2
12.01.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
2 : 4
05.01.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ОФИ
4 : 0
23.12.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
2 : 1
14.12.2024
Астерас
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Олимпиакос
3 : 0
07.12.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Волос
0 : 0
30.11.2024
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
0 : 1
23.11.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
3 : 2
10.11.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
0 : 1
03.11.2024
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
19.10.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
05.10.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
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