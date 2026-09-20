Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Дамир Шайхтдинов - статистика

Гомель
20 ноября 2003 (22)
#43 | Защитник
177 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Барановичи
0 : 2
20.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
05.09.2026
Гомель
81' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гомель
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Барановичи
0 : 2
20.09.2026
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
05.09.2026
Гомель
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 0
28.08.2026
Белшина
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
22.08.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 1
01.08.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 1
30.05.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
0 : 0
22.05.2026
Гомель
1' - 71'
43'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
2 : 3
14.05.2026
Барановичи
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 0
08.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 1
02.05.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Белшина
0 : 2
26.04.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
3 : 1
19.04.2026
Славия-Мозырь
1' - 77'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
0 : 2
10.04.2026
Гомель
1' - 90'
45'
Главные новости
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
15
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
13
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+