Егор Тесленко - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Тесленко
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2001 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Тесленко
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)