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    Егор Тесленко - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Егор
    Фамилия Тесленко
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 2001 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 81' - 90' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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