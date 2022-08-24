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    Хулио Энкисо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Хулио
    Фамилия Энкисо
    Команда Либертад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2004 (19 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 83' - 90' Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 75' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    18.02.2023 Был в запасе Брайтон 0:1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -46' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    09.11.2022 1' -76' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.08.2022 1' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 0:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    45'
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