Себастьян Вегас - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Вегас
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Вегас
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монтеррей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2022
|1' -57'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:0
|Монтеррей (Монтеррей)