Николас де ла Крус - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|де ла Крус
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Николас
|Фамилия
|де ла Крус
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уругвай
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|66' -90'
|Гана
|0:2
|Уругвай
|28.11.2022
|Был в запасе
|Португалия
|2:0
|Уругвай
|24.11.2022
|78' -90'
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея