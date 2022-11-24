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    Николас де ла Крус - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия де ла Крус
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1997 (25 лет)
    Рост 167
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 66' -90' Гана 0:2 Уругвай
    28.11.2022 Был в запасе Португалия 2:0 Уругвай
    24.11.2022 78' -90' Уругвай 0:0 Южная Корея
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