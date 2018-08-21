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Идрисса Силла
Статистика
Идрисса Силла - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1990 (35)
#26 | Нападающий
187 см | 80 кг
Гвинея
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
21.08.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вест Бромвич
7 : 1
18.08.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
11.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
04.08.2018
Куинз Парк Рейнджерс
77' - 90'
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