Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Оуд-Хеверли
Оскар Хиль
Статистика
€ 800 тыс
Оскар Хиль - статистика
Оуд-Хеверли
26 апреля 1998 (28), Эльче
#27 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 72'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Испания. Кубок 2020/2021
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
Оуд-Хеверли
1' - 64'
39'
Главные новости
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
3
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Видео
«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
7
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+