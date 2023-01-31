Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жорди Кайседо - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Жорди
    Фамилия Кайседо
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Карагюмрюк (Стамбул) 4:3 Сивасспор (Сивас)
    27'
    04.02.2023 1' -36' Сивасспор (Сивас) 1:0 Бешикташ (Стамбул)
    23'
    31.01.2023 62' -90' Аланьяспор (Аланья) 0:3 Сивасспор (Сивас)
    • Читайте нас: 
    11