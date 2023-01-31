Жорди Кайседо - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Кайседо
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Кайседо
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Карагюмрюк (Стамбул)
|4:3
|Сивасспор (Сивас)
|27'
|04.02.2023
|1' -36'
|Сивасспор (Сивас)
|1:0
|Бешикташ (Стамбул)
|23'
|31.01.2023
|62' -90'
|Аланьяспор (Аланья)
|0:3
|Сивасспор (Сивас)