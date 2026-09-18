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Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Лига чемпионов 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2021