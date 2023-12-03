Эмиль Сейде - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Сейде
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Сейде
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тромсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло
|1:1
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|03.02.2024
|59' - 90'
|Болонья
|4:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 23 тур
|28.01.2024
|90' - 90'
|Монца
|1:0
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|16.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|03.02.2024
|59' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.01.2024
|90' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|30.12.2023
|89' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|17.12.2023
|89' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.12.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Рома (Рим)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Салернитана (Салернитана)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2023
|72' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Монца (Монца)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Ювентус (Турин)
|17.09.2023
|52' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.09.2023
|78' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Верона (Верона)
|27.08.2023
|61' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)