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    Эмиль Сейде - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Эмиль
    Фамилия Сейде
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Тромсе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 2001 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Сассуоло 1:1 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    03.02.2024 59' - 90' Болонья 4:2 Сассуоло Италия. Серия А, 23 тур
    28.01.2024 90' - 90' Монца 1:0 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    16.01.2024 Был в запасе Ювентус 3:0 Сассуоло Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    03.02.2024 59' -90' Болонья (Болонья) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.01.2024 90' -90' Монца (Монца) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    16.01.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.12.2023 89' -90' Милан (Милан) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Дженоа (Генуя)
    17.12.2023 89' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    11.12.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Рома (Рим)
    26.11.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    10.11.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Салернитана (Салернитана)
    06.11.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2023 72' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    06.10.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    02.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Монца (Монца)
    27.09.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    23.09.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Ювентус (Турин)
    17.09.2023 52' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2023 78' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Верона (Верона)
    27.08.2023 61' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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