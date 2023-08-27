G. Mortensen - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|G. Mortensen
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|G. Mortensen
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.10.2023
|83' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|20.08.2023
|89' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)