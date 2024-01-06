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    Джоэль Латибодье - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Джоэль
    Фамилия Латибодье
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Родной город Донкастер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 2000 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Ковентри 2:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2024 1' - 90' Ковентри 4:1 Шеффилд Уэнсдэй Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    03.02.2024 Был в запасе Норвич Сити 2:1 Ковентри Англия. Чемпионшип, 30 тур
    30.01.2024 12' - 90' Ковентри 2:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    26.01.2024 1' - 90' Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Ковентри Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 79' - 90' Шеффилд Уэнсдэй 1:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2024 1' -90' Ковентри (Ковентри) 4:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.01.2024 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    06.01.2024 1' -90' Ковентри (Ковентри) 6:2 Оксфорд (Оксфорд)
    8'
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