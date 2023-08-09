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    Льюис Гордон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Льюис
    Фамилия Гордон
    Команда Бристоль Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 2001 (23 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2024 1' - 90' Стивенидж 2:3 Бристоль Роверс Англия. Первая лига, 33 тур
    10.02.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 1:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 62' - 90' Бристоль Роверс 0:2 Флитвуд Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 79' - 90' Эксетер Сити 0:1 Бристоль Роверс Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 73' - 90' Бристоль Роверс 3:1 Оксфорд Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 46' - 90' Бристоль Роверс 0:1 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 13 тур
    20.01.2024 Был в запасе Бристоль Роверс 1:2 Блэкпул Англия. Первая лига, 29 тур
    17.01.2024 Был в запасе Бристоль Роверс 1:3 Норвич Сити Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Роверс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 1' -77' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Бристоль Роверс (Бристоль)
    Россия
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