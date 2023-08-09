Льюис Гордон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (23 года)
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Гордон
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2001 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|2:3
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 33 тур
|10.02.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|62' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:2
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|79' - 90'
|Эксетер Сити
|0:1
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|73' - 90'
|Бристоль Роверс
|3:1
|Оксфорд
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|46' - 90'
|Бристоль Роверс
|0:1
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 13 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Бристоль Роверс
|1:2
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 29 тур
|17.01.2024
|Был в запасе
|Бристоль Роверс
|1:3
|Норвич Сити
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|1' -77'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Бристоль Роверс (Бристоль)