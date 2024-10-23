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Монреаль
Ibrahim Sunusi
Статистика
Ibrahim Sunusi - статистика
Монреаль
#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, MLS Cup - Play-In Round
Монреаль
2 : 2
23.10.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Монреаль
2 : 0
20.10.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Шарлотт
2 : 0
06.10.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
03.10.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Монреаль
3 : 0
29.09.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
2 : 0
22.09.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
19.09.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
2 : 1
15.09.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Цинциннати
4 : 1
01.09.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Монреаль
0 : 5
25.08.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Монреаль
0 : 1
21.07.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
1 : 1
07.07.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
04.07.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Монреаль
4 : 2
30.06.2024
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
4 : 1
23.06.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Монреаль
2 : 2
20.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 0
16.06.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
02.06.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
4 : 2
30.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Монреаль
0 : 0
26.05.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Торонто
5 : 0
19.05.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
1 : 3
16.05.2024
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
2 : 3
12.05.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
4 : 1
05.05.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
0 : 0
28.04.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 2
21.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Монреаль
2 : 1
14.04.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
5 : 0
07.04.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
31.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
4 : 3
16.03.2024
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Интер Майами
2 : 3
11.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
Был в запасе
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