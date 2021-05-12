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    Jonas Michelbrink - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Jonas Michelbrink
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 67' -90' Герта (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    12.05.2021 76' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Герта (Берлин)
    90'
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