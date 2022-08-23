Тэйлор Гарднер-Хикман - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Тэйлор
|Фамилия
|Гарднер-Хикман
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Тэйлор
|Фамилия
|Гарднер-Хикман
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 декабря 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 61'
|Вест Бромвич
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|1' - 90'
|Ротерхэм
|3:1
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|74' - 90'
|Вест Бромвич
|0:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|15.03.2023
|84' - 90'
|Кардифф
|1:1
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)