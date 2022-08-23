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    Тэйлор Гарднер-Хикман - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Тэйлор
    Фамилия Гарднер-Хикман
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 декабря 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 61' Вест Бромвич 2:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 1' - 90' Ротерхэм 3:1 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 74' - 90' Вест Бромвич 0:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 39 тур
    15.03.2023 84' - 90' Кардифф 1:1 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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