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    Casper Öyvann - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Casper Öyvann
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -84' Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    23.10.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    15.10.2022 24' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 77' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    28.08.2022 1' -32' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    21.08.2022 82' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    26.06.2022 1' -46' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 1' -70' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    29.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    22.05.2022 1' -83' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    08.05.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    24.04.2022 1' -76' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 1' -84' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    16'
    10.04.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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