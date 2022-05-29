|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -84'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|23.10.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|15.10.2022
|24' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|77' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|28.08.2022
|1' -32'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|82' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|26.06.2022
|1' -46'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|19.06.2022
|1' -70'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|29.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|22.05.2022
|1' -83'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|1' -76'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|1' -84'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|16'
|10.04.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)