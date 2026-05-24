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Чехия. Шанс Лига
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Слован
Vojtech Sychra
Статистика
Vojtech Sychra - статистика
Слован
#28 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пардубице
14
1
2
1
0
Слован
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
2 : 1
24.05.2026
Слован
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
1 : 0
13.05.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
2 : 0
09.05.2026
Слован
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Слован
1 : 2
02.05.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
1 : 2
25.04.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
3 : 1
12.04.2026
Слован
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 1
04.04.2026
Словацко
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Слован
1 : 1
15.03.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 0
07.03.2026
Слован
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
0 : 1
28.02.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Славия
1 : 0
21.02.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
1 : 0
15.02.2026
Баник
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Виктория
3 : 1
08.02.2026
Слован
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
2 : 0
01.02.2026
Фастав
58' - 90'
89'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
1 : 4
13.12.2025
Пардубице
79' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Пардубице
1 : 0
07.12.2025
Градец-Кралове
1' - 60'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Спарта
2 : 4
30.11.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Фастав
2 : 2
25.10.2025
Пардубице
1' - 90'
86'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Пардубице
2 : 1
18.10.2025
Млада Болеслав
1' - 84'
53'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
2 : 1
04.10.2025
Карвина
19' - 90'
82'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 1
01.10.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Теплице
0 : 0
28.09.2025
Пардубице
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Пардубице
1 : 1
30.08.2025
Богемианс 1905
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Славия
3 : 1
23.08.2025
Пардубице
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
1 : 1
10.08.2025
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 3
03.08.2025
Спарта
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
2 : 1
27.07.2025
Пардубице
65' - 90'
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