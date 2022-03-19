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    Алехандро Кантеро - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Алехандро
    Фамилия Кантеро
    Команда Леванте
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 22 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:4 Леванте (Валенсия)
    15.05.2022 1' -66' Леванте (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    12.05.2022 57' -90' Реал (Мадрид) 6:0 Леванте (Валенсия)
    06.05.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Леванте (Валенсия)
    21.04.2022 76' -90' Леванте (Валенсия) 2:3 Севилья (Севилья)
    17.04.2022 68' -90' Гранада (Гранада) 1:4 Леванте (Валенсия)
    10.04.2022 76' -90' Леванте (Валенсия) 2:3 Барселона (Барселона)
    02.04.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    19.03.2022 75' -90' Осасуна (Памплона) 3:1 Леванте (Валенсия)
    12.03.2022 86' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    07.03.2022 71' -90' Атлетик (Бильбао) 3:1 Леванте (Валенсия)
    25.02.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Эльче (Эльче)
    21.02.2022 75' -90' Сельта (Виго) 1:1 Леванте (Валенсия)
    16.02.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:1 Леванте (Валенсия)
    13.02.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:4 Бетис (Севилья)
    04.02.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:0 Леванте (Валенсия)
    22.01.2022 87' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Кадис (Кадис)
    08.01.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    20.12.2021 86' -90' Леванте (Валенсия) 3:4 Валенсия (Валенсия)
    11.12.2021 70' -90' Эспаньол (Барселона) 4:3 Леванте (Валенсия)
    05.12.2021 88' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    19.11.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    06.11.2021 78' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Леванте (Валенсия)
    01.11.2021 72' -90' Леванте (Валенсия) 0:3 Гранада (Гранада)
    28.10.2021 70' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:3 Леванте (Валенсия)
    16.10.2021 58' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    02.10.2021 77' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Леванте (Валенсия)
    26.09.2021 69' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Леванте (Валенсия)
    21.09.2021 87' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Сельта (Виго)
    18.09.2021 70' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Леванте (Валенсия)
    11.09.2021 1' -59' Леванте (Валенсия) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    28.08.2021 1' -65' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Леванте (Валенсия)
    18'
    22.08.2021 78' -90' Леванте (Валенсия) 3:3 Реал (Мадрид)
    14.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
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