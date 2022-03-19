Алехандро Кантеро - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Кантеро
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Кантеро
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|22
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|15.05.2022
|1' -66'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|12.05.2022
|57' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.04.2022
|76' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|17.04.2022
|68' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|10.04.2022
|76' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.03.2022
|75' -90'
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|12.03.2022
|86' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.03.2022
|71' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|25.02.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.02.2022
|75' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|16.02.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|04.02.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2022
|87' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|08.01.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|20.12.2021
|86' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|11.12.2021
|70' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|05.12.2021
|88' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2021
|78' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|01.11.2021
|72' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|28.10.2021
|70' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:3
|Леванте (Валенсия)
|16.10.2021
|58' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.10.2021
|77' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2021
|69' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|21.09.2021
|87' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|18.09.2021
|70' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|11.09.2021
|1' -59'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|28.08.2021
|1' -65'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|18'
|22.08.2021
|78' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:3
|Реал (Мадрид)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)