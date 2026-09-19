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Хорватия. Футбольная лига
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Осиек
Алехандро Кантеро
Статистика
€ 500 тыс
Алехандро Кантеро - статистика
Осиек
8 июня 2000 (26), Мадрид
#21 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
63' - 90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
1' - 62'
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
67' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
82' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эйбар
2 : 1
19.04.2026
Уэска
80' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 1
12.04.2026
Депортиво
83' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
05.04.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Уэска
1 : 1
01.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
4 : 2
28.03.2026
Уэска
80' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Уэска
1 : 3
20.03.2026
Альмерия
71' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Малага
5 : 3
15.03.2026
Уэска
1' - 66'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
0 : 0
07.03.2026
Альбасете
73' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Вальядолид
1 : 0
28.02.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 2
21.02.2026
Мирандес
1' - 46'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
71' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Спортинг
2 : 1
08.02.2026
Уэска
1' - 72'
Испания. Сегунда, 24 тур
Уэска
1 : 0
01.02.2026
Кадис
1' - 82'
Испания. Сегунда, 23 тур
ФК Андорра
1 : 1
25.01.2026
Уэска
53' - 90'
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