|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|75' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|4:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|5:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|3:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|05.03.2023
|87' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)