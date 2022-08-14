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    Daniel Smiga - статистика

    Имя Daniel Smiga
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе Славия (Прага) 4:0 Спарта (Прага)
    14.08.2022 46' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
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