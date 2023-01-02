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    Бамба Дьенг - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Бамба
    Фамилия Дьенг
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 2000 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 75' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 60' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 65' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    6' 58'
    12.02.2023 67' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 1' - 68' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 73' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 10 1 0 1 0
    Лорьян 6 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -75' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 1' -60' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    19.02.2023 1' -65' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    6' 58'
    12.02.2023 67' -90' Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 1' -73' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 69' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    14.01.2023 77' -90' Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 75' -90' Труа (Труа) 0:2 Марсель (Марсель)
    02.01.2023 84' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Марсель (Марсель)
    29.12.2022 77' -90' Марсель (Марсель) 6:1 Тулуза (Тулуза)
    13.11.2022 75' -90' Монако (Монако) 2:3 Марсель (Марсель)
    06.11.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    29.10.2022 1' -80' Страсбур (Страсбур) 2:2 Марсель (Марсель)
    8' 52'
    22.10.2022 76' -90' Марсель (Марсель) 0:1 Ланс (Ланс)
    16.10.2022 79' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Марсель (Марсель)
    08.10.2022 77' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    30.09.2022 85' -90' Анжер (Анжер) 0:3 Марсель (Марсель)
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