Бамба Дьенг - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Бамба
|Фамилия
|Дьенг
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Бамба
|Фамилия
|Дьенг
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 75'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 60'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 65'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|6' 58'
|12.02.2023
|67' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|09.02.2023
|1' - 68'
|Лорьян
|
1:2
(2:4)п
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 73'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|10
|1
|0
|1
|0
|Лорьян
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -75'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|1' -60'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|19.02.2023
|1' -65'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|6' 58'
|12.02.2023
|67' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2023
|1' -73'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|69' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|14.01.2023
|77' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|75' -90'
|Труа (Труа)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|02.01.2023
|84' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|29.12.2022
|77' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:1
|Тулуза (Тулуза)
|13.11.2022
|75' -90'
|Монако (Монако)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|29.10.2022
|1' -80'
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|8' 52'
|22.10.2022
|76' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|16.10.2022
|79' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|08.10.2022
|77' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|30.09.2022
|85' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:3
|Марсель (Марсель)