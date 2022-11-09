Клинтон Мола - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Клинтон
|Фамилия
|Мола
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Клинтон
|Фамилия
|Мола
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -46'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|1' -79'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)