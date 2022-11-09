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    Клинтон Мола - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Клинтон
    Фамилия Мола
    Команда Штутгарт
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -46' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.11.2022 1' -79' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
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