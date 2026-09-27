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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
D.J. Taylor
Статистика
D.J. Taylor - статистика
Миннесота Юнайтед
#27 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сиэтл
3 : 1
27.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
46' - 90'
74'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
86' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 66'
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