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Александр Альфонс
Трансферы
Александр Альфонс - трансферы
Завершил карьеру
17 июня 1982 (44)
#12 | Нападающий
176 см | 71 кг
Гваделупа | Франция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.19 / -
Серветт
Завершил
Завершил
05.07.16 / 01.07.19
Брест
Серветт
Свободный агент
25.01.12 / 05.07.16
Цюрих
Брест
500 тыс €
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