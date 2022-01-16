Хосете Миранда - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Хосете
|Фамилия
|Миранда
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хетафе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Хосете
|Фамилия
|Миранда
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хетафе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|1' -63'
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|32'
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|76'
|16.01.2022
|65' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|70'