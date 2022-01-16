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    Хосете Миранда - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Хосете
    Фамилия Миранда
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Хетафе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2022 1' -90' Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    26.01.2022 1' -63' Мали 0:0
    (5:6)п    		 Экваториальная Гвинея
    32'
    20.01.2022 1' -90' Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    76'
    16.01.2022 65' -90' Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    70'
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