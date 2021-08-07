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    I. Koshkosh Arkadiiovych - статистика

    Имя I. Koshkosh Arkadiiovych
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2021 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:5 Шахтер (Донецк)
    07.08.2021 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
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