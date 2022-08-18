Артем Довбик - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Довбик
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Черкасы
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Довбик
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Черкасы
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Александрия
|2:2
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|58' 23'
|16.02.2023
|1' - 89'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|18.08.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)