Марко Дивкович - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дивкович
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Дивкович
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|78' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|02.10.2022
|1' -64'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|11.09.2022
|87' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|29.08.2022
|90' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.08.2022
|1' -46'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|1' -80'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|61'
|07.08.2022
|1' -75'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|19'
|31.07.2022
|1' -82'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|24.07.2022
|1' -62'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|79'