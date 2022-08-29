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    Марко Дивкович - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Дивкович
    Команда ДАК 1904
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1999 (23 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 9 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 78' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    27.02.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    13.11.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    06.11.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    23.10.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    02.10.2022 1' -64' Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18.09.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    11.09.2022 87' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    04.09.2022 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    29.08.2022 90' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    21.08.2022 1' -46' Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.08.2022 1' -80' Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    61'
    07.08.2022 1' -75' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    19'
    31.07.2022 1' -82' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    24.07.2022 1' -62' Брондбю (Бреннбю) 1:3 Нордшелланд (Фарум)
    17.07.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
    79'
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