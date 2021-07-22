Матей Вук - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Вук
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Вук
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|19.08.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Риека (Риека)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|22.07.2021
|67' -89'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|0:2
|Риека (Риека)