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    Матей Вук - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Матей
    Фамилия Вук
    Команда Истра 1961
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 2000 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 Был в запасе Риека (Риека) 0:2 ПАОК (Салоники)
    19.08.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Риека (Риека)
    12.08.2021 Был в запасе Риека (Риека) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    22.07.2021 67' -89' Гзира Юнайтед (Гзира) 0:2 Риека (Риека)
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