Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Марин Шверко
Статистика
€ 1,50 млн
Марин Шверко - статистика
Венеция
4 февраля 1998 (28)
#33 | Защитник
187 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
24
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 35 тур
Бари
0 : 3
18.04.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
11.04.2026
Венеция
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 33 тур
Венеция
3 : 1
06.04.2026
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
3 : 1
17.03.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Сампдория
0 : 0
14.03.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
2 : 0
07.03.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.02.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Венеция
3 : 2
21.02.2026
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Чезена
0 : 4
14.02.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Венеция
0 : 2
10.02.2026
Модена
46' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Венеция
3 : 1
17.01.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 3
10.01.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
1 : 0
27.12.2025
Виртус Энтелла
1' - 82'
81'
Италия. Серия В, 17 тур
Модена
1 : 2
20.12.2025
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Венеция
2 : 0
13.12.2025
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Венеция
3 : 0
29.11.2025
Мантова
1' - 31'
30'
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
0 : 2
22.11.2025
Венеция
71' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Катанцаро
2 : 1
02.11.2025
Венеция
1' - 67'
66'
Италия. Серия В, 10 тур
Венеция
3 : 0
29.10.2025
Зюйдтироль
1' - 84'
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
3 : 2
25.10.2025
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
1 : 1
19.10.2025
Венеция
1' - 84'
Италия. Серия В, 7 тур
Венеция
3 : 0
04.10.2025
Фрозиноне
1' - 64'
53'
35'
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
30.09.2025
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Венеция
2 : 0
27.09.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Венеция
1 : 2
20.09.2025
Чезена
70' - 90'
90'
Италия. Серия В, 3 тур
Пескара
2 : 2
13.09.2025
Венеция
Был в запасе
Главные новости
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
5
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+