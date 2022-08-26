Марин Шверко - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Шверко
|Команда
|Саарбрюккен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Шверко
|Команда
|Саарбрюккен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|88' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|79'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|75'
|04.09.2022
|80' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)