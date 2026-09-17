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Эквадор. Лига Про, 29 тур

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Эквадор. Лига Про, 30 тур

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Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2026 Эквадор. Лига Про 2026 Кубок Либертадорес 2025 Эквадор. Лига Про 2025 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2024 Эквадор. Серия А 2024