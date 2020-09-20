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Швеция. Аллсвенскан
Команды
АИК
Себастьян Хауснер
Статистика
€ 800 тыс
Себастьян Хауснер - статистика
АИК
11 апреля 2000 (26), Хорсенс
#20 | Защитник
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хальмстад
2 : 1
20.09.2026
АИК
74' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
АИК
1 : 1
16.09.2026
Мьеллбю
1' - 82'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
АИК
1 : 4
12.09.2026
Вестерос
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мальме
0 : 0
07.09.2026
АИК
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
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Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
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К
Хорсенс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
16.08.2026
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Хорсенс
0 : 2
09.08.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
02.08.2026
Хорсенс
84' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
1 : 1
26.07.2026
Нордшелланд
Был в запасе
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