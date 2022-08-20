Себастьян Хауснер - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Хауснер
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Хауснер
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|1' -77'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|59' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|17.07.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|7'