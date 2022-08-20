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    Себастьян Хауснер - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Хауснер
    Команда Гетеборг
    Состав Основной
    Родной город Хорсенс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    30.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    23.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 1' -77' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Орхус (Орхус)
    09.10.2022 59' -90' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    17.09.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    05.09.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    26.08.2022 Был в запасе Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    20.08.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    17.07.2022 1' -46' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
    7'
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