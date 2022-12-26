Расмус Карстенсен - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Карстенсен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Карстенсен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|04.11.2022
|90' -90'
|Генк (Генк)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|23.10.2022
|74' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|18.10.2022
|66' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Генк (Генк)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:4
|Генк (Генк)