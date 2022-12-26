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    Расмус Карстенсен - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Расмус
    Фамилия Карстенсен
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 2000 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:0 Остенде (Остенде)
    17.02.2023 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    12.02.2023 Был в запасе Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    01.02.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    29.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    17.01.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    14.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    26.12.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Генк (Генк)
    13.11.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    04.11.2022 90' -90' Генк (Генк) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.10.2022 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    23.10.2022 74' -90' Антверпен (Антверпен) 1:3 Генк (Генк)
    18.10.2022 66' -90' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    08.10.2022 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    01.10.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 1:2 Генк (Генк)
    18.09.2022 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    03.09.2022 Был в запасе Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.08.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:4 Генк (Генк)
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