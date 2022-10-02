Мадс Хермансен - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Хермансен
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Хермансен
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|27.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|19.02.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|02.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|07.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|24.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)