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    Мадс Хермансен - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Мадс
    Фамилия Хермансен
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 июля 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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