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    László Deutsch - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя László Deutsch
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Пушкаша 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -46' Академия Пушкаша (Фельчут) 0:2 РФШ (Рига)
    22.07.2021 46' -89' РФШ (Рига) 3:0 Академия Пушкаша (Фельчут)
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