Статистика по турнирам

Лига наций 2020/2021 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Кубок УЕФА 2007/2008