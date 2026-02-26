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Армения. Премьер-лига
Команды
Ноа
Тимоти Фаюлу
Статистика
€ 800 тыс
Тимоти Фаюлу - статистика
Ноа
24 июля 1999 (27)
#16 | Вратарь
192 см
ДР Конго | Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноа
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
4 : 0
26.02.2026
Ноа
Был в запасе
Лига конференций, 1/16 финала
Ноа
1 : 0
19.02.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Ноа
2 : 1
11.12.2025
Легия
1' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Абердин
1 : 1
27.11.2025
Ноа
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Ноа
1 : 2
06.11.2025
Сигма
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Университатя
1 : 1
23.10.2025
Ноа
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Ноа
1 : 0
02.10.2025
Риека
1' - 90'
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