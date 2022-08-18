Кастриот Имери - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Кастриот
|Фамилия
|Имери
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Кастриот
|Фамилия
|Имери
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|113' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)