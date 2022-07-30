Миро Мухайм - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Миро
|Фамилия
|Мухайм
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Миро
|Фамилия
|Мухайм
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)
|15'
|30.07.2022
|1' -121'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)
|105'